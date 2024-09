Tangenziale chiusa per lavori: così cambia la viabilità.

Tangenziale chiusa per lavori: così cambia la viabilità nella notte tra il 4 e il 5 settembre, dalle ore 23:59 fino alle 4 del mattino. In quel lasso di tempo verrà chiuso il tratto compreso tra l’uscita di Santa Lucia e il Mercato Agroalimentare. Questo per permettere lavori di rinnovo della segnaletica verticale e verifiche sul portale a bandiera.

Gli automobilisti provenienti da Verona Sud saranno obbligati ad uscire a Santa Lucia (uscita 7). Un intervento simile interesserà anche l’accesso di Madonna di Dossobuono, con le stesse modalità e tempistiche, per chi è diretto a Verona.

La Provincia di Verona rende noto che nei giorni 5 e 6 settembre verranno adottate alcune modifiche alla viabilità lungo tratti della Strada Provinciale 4 nel Comune di San Pietro in Cariano. Dalle 7 alle 19, sarà attivo un senso unico alternato e il limite di velocità sarà ridotto a 30 km/h per permettere i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale.