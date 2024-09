Botto in piena notte a Caldiero: banda fa saltare il postamat.

Botto in piena notte a Caldiero, era il postamat: qualcuno aveva sentito qualcosa di strano tanto da scrivere subito un post sui social. “Ma c’è stato un forte rumore stanotte o me lo sono immaginato?”. Il boato invece c’è stato. Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle cinque del mattino, un gruppo di ladri ha preso di mira il postamat davanti al municipio in Piazza Marco Lungo.

Utilizzando degli esplosivi, sono riusciti a farlo saltare in aria e a portare via tutto il denaro contenuto al suo interno. Nonostante l’intervento rapido delle forze dell’ordine, i criminali sono riusciti a fuggire con il malloppo, senza lasciare traccia. Ora stanno esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza con sistemi di lettura delle targhe, posizionate in zona. Da quanto si è appreso finora, sembra che i ladri fossero in quattro.