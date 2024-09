A Castelnuovo del Garda domato l’incendio di un molo d’attracco non più in uso.

A Castelnuovo domato l’incendio di un molo d’attracco: è successo ieri, 1 settembre poco prima delle ore 20. I vigili del fuoco sono intervenuti in tempo sul luogo. Si trattava del molo della Navigarda attualmente in disuso, in località Ronchi a Castelnuovo del Garda.

Le fiamme, sviluppatesi nella zona d’attracco del pontile, si stavano estendendo a tutta la struttura. I vigili del fuoco sono arrivati dal vicino distaccamento di Bardolino. Con loro, il personale nautico e terrestre a bordo di un imbarcazione e di un autopompa. Insieme hanno in poco tempo domato le fiamme e messo in sicurezza la zona evitando così il propagarsi dell’incendio. Non risultano persone coinvolte nel rogo e sono ancora sconosciute le cause. L’intervento si è concluso intorno alle 21. Sul posto anche i carabinieri di Peschiera del Garda per le indagini.