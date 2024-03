Straverona 2024: ecco i percorsi, gli orari, le iscrizioni e tutte le info sulla gara arrivata a quota 41.

Fervono i preparativi per la tanto attesa 41esima edizione della Straverona 2024, che si svolgerà il 21 aprile: ecco i percorsi e tutte le info sulla gara. Un’esperienza emozionante e coinvolgente si profila all’orizzonte, quando le strade della città accoglieranno corridori di tutte le età e livelli di esperienza. Con distanze di 5, 10 o 20 km tra cui scegliere, ogni partecipante può trovare la sfida perfetta per sé.

Con la libertà di scegliere il proprio ritmo, la Straverona accoglie tutti i runners, sia che si tratti di velocisti esperti che cercano la prestazione migliore, sia di appassionati di jogging che desiderano godersi una corsa rilassante. L’importante è partecipare e condividere l’esperienza con gli altri.

L’appuntamento è in Piazza Bra, il punto di partenza e arrivo della corsa. Le iscrizioni online sono già aperte.

Programma dell’evento.

Apertura Expo ore 7:30 Ritrovo e riscaldamento ore 7.30 Partenza 20 km ore 8.30 Partenza 10 km ore 8.45 Partenza 5 km ore 9.00 Premiazione gruppi ore 10.15

Percorsi.

Tre percorsi sono pronti a condurre i partecipanti attraverso i tesori nascosti e i panorami mozzafiato di Verona e delle sue colline.

Il percorso di 5 km #ricarica, propone un’esperienza accessibile nel cuore del centro storico. Con partenza prevista alle ore 9 e un tempo massimo di percorrenza di 2 ore, questo tragitto è senza barriere architettoniche. Ideale per le famiglie.

Il percorso di 10 km #rincorsa, è rivolto a chi aspira a una sfida più impegnativa. Si snoda tra le Torricelle e culmina a Castel San Pietro. Con partenza alle 8.45 prevede un tempo massimo di percorrenza di 3 ore.

Infine il percorso di 20 km #resistenza, per i corridori più audaci e determinati. Un tratto impegnativo che si inerpica sulle Torricelle ed arriva fino in Valpantena. Partenza alle ore 8.30, tempo massimo di percorrenza di 3 ore e mezza, rientro alla finish-line sotto l’ala dell’Arena.

Quote di iscrizione.

Sono uguali per tutti i percorsi che vanno scelti al momento dell’iscrizione.



Tipo pettorale dal 01/03/2024 al 14/04/2024 dal 15/04/2024 Con T-shirt 2024 € 15,00 € 18,00 Senza T-shirt € 7,00 € 10,00

Ragazzi fino a 14 anni (nati dal 01.01.2010), accompagnati da un adulto: iscrizione gratuita.

Cosa comprende la quota di iscrizione.

• pettorale

• assistenza medica

• deposito borse

• assicurazione

• ristori sui percorsi e all’arrivo

• pacco ristoro all’arrivo

Come iscriversi.

Partecipanti singoli: online tramite Endu fino al 19 aprile 2024. Oppure fino al 15 aprile nei punti autorizzati. Ecco dove.

Km sport di Bussolengo, via Verona 8/2.

Km sport di San Martino Buon Albergo, viale del lavoro 22.

Play inn a Verona, via Giuseppe Garibba, 14.

Sport life a Bovolone, via San Pierino 59.

Verona marathon hub a Verona, circonvallazione Maroncelli 7/e.

Verona runner a Bussolengo, piazzale Vittorio Veneto, 41/d.

Stand in piazza Bra (orario 10-19) dal 6 al 20 aprile e il 21 aprile a partire dalle ore 7:30



Gruppi (minimo 10 persone). Via e-mail inviando la lista degli iscritti a iscrizioni@straverona.it

kit gara.

La maglia commemorativa della Straverona 2024 “Veden ci riva prima”, è ecologica in quanto prodotta parzialmente con tessuto riciclato.

Sacco ristoro. Ogni partecipante all’arrivo può ritirarlo. Contiene prodotti alimentari confezionati, offerti dalle aziende partner.