I centenari di Verona sono tutti attesi per il più grande raduno del Guinness World Records.

Conto alla rovescia per “Il più grande raduno dei centenari”: il tentativo di Guinness record si svolgerà il del 4 maggio: tutti i centenari di Verona sono invitati. L’evento che si svolgerà al PalaSport del Civitas Vitae, nel quartiere Mandria di Padova, sarà certificato dal giudice Lorenzo Veltri del Guinness World Records. L’esperto verificherà tutti i passaggi necessari al superamento del precedente primato detenuto dall’Australia, con 45 centenari presenti contemporaneamente.

Il Club Over 100.

Fabio Toso, direttore generale della Fondazione OIC (Opera Immacolata Concezione) Onlus si augura che ogni centenario venga accompagnato alla festa non solo dai suoi familiari, ma anche dal suo sindaco. Ideatore il “Club Over 100 – ricomincio da zero” nato nel 2008 e ispirato dalla Fondazione Oic. Il club riunisce tutte le persone con almeno cento anni e promuove questo raduno annuale degli over 100 che ha ben 16 edizioni alle spalle: tutte rivelate un successo. Con un’alta partecipazione, l’evento ha visto più di 500 persone, grazie alla presenza di tante generazioni, delle istituzioni e delle bande musicali.



Il Club lancia ora la sfida di superare il record mondiale sul più numeroso raduno di centenari e centenarie: sarà soprattutto una grande festa di amicizia intergenerazionale. Il responsabile del Club Over 100 Davide Ceron è molto fiducioso di superare il record. 177 enti hanno risposto all’invito del Club della Fondazione. Presente anche Verona con Padova, Vicenza, Belluno e Venezia. Ha risposto all’appello anche l’Anci Veneto dal quale sono stati concessi 73 patrocini.

I centenari a Verona e in Veneto.

Sono circa 750 i centenari censiti sui 1590 presenti in Veneto. La Provincia di Padova ne conta 243, di cui 115 a Padova città. Rovigo ne conta 10, Belluno 89, Treviso 163, Vicenza 208 di cui 70 a Vicenza città, Venezia 34. Secondo i dati Istat, a Verona e Provincia i centenari sono 360, di cui 58 uomini e 302 donne.

“Un albero per ogni centenario”, proposta di legge e incentivi ai comuni.

Ad ogni centenario presente al raduno del 4 maggio verrà regalato un ulivo, simbolo di rinascita e di pace. In questo contesto si inserisce la proposta di legge del Senatore Udc Antonio De Poli “Un albero per ogni centenario”, che prevede incentivi per le amministrazioni locali che mettono a dimora un albero per ogni residente centenario.