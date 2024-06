Serata di gala, torneo di golf e asta benefica per aiutare i bambini malati e le loro famiglie.

Serata di gala, torneo di golf e asta benefica per aiutare i bambini malati e le loro famiglie:venerdì 28 giugno in Gran Guardia, evento di beneficenza. Un momento importante per raccogliere fondi a sostegno dei servizi di accoglienza in favore dei bambini malati e delle loro famiglie. Servizi realizzati da 25 anni da Fondazione Ronald McDonald. Alla mattina, a Brescia, l’XIII edizione del Torneo di Golf & Charity Dinner della Fondazione.

Una serata all’insegna della beneficenza per sostenere la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, che da 25 anni offre ospitalità, servizi e accoglienza ai bambini malati e alle loro famiglie attraverso le Case Ronald e le Family Room. Una missione che si basa sul modello di cura “Family Centered Care”, secondo cui tenere la famiglia vicina durante la malattia di un bambino è parte della cura.

L’evento si terrà nella serata di venerdì 28 giugno alla Gran Guardia e sarà l’appuntamento conclusivo di una giornata di eventi realizzati dalla Fondazione per l’importante ricorrenza. Nella mattinata si terrà, al Garda Hotel San Vigilio Golf a Pozzolengo (BS), il Torneo di Golf & Charity Dinner di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald che, giunto alla sua XIII edizione, è organizzato per la prima volta in provincia di Brescia e nella città di Verona.

Programma.

Venerdì 28 giugno si terrà una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Il Torneo suun campo a 18 buche e due percorsi, sarà aperto a tutti i golfisti con handicap, in una location a due passi dal Lago di Garda, progettata dall’architetto Kurt Rossknecht. S

La serata di gala, sarà l’occasione per realizzare una speciale asta di raccolta fondi condotta dall’attrice Laura Locatelli. Durante la cena gli ospiti saranno allietati dal soprano Sara Cortolezzis e dal tenore Leonardo Cortellazzi che eseguiranno dal vivo alcune delle più belle arie dell’Opera lirica italiana, patrimonio dell’Umanità, accompagnati al pianoforte dal maestro Patrizia Quarta.

Gli ospiti presenti alla serata potranno godere da vicino anche di una scenografia areniana, che incornicerà la suggestiva cornice della Gran Guardia. Fondazione Arena, al fianco del Comune di Verona nell’evento, ha donato, inoltre, una delle opere numerate di Massimo Listri, realizzate assieme a Palazzo Maffei Casa Museo per il centesimo festival, che verrà battuta all’asta, così come alcuni posti per la cena stellata in Star Roof, sull’ala dell’Arena, e alcune visite esclusive nel backstage.

L’appuntamento è patrocinato dal Comune di Verona e dal Consiglio Regionale del Veneto, a sostegno dei nove programmi attivi in tutto il Paese.