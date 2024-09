Sentiamoci in salute: domani a Verona controlli clinici gratuiti.

“Sentiamoci in salute”: controlli clinici gratuiti a Verona, domani mercoledì 11 settembre dalle 8.30 alle 12 nelle sale parrocchiali di Ponte Crencano, in via Prati 10. Il Comitato di Verona della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con la Circoscrizione 2 e la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, invita i cittadini a partecipare al programma.

Durante l’evento, i volontari della Croce Rossa offriranno una serie di controlli gratuiti, mirati a monitorare vari parametri di salute. I partecipanti potranno sottoporsi a test del colesterolo, glicemia, saturazione dell’ossigeno, pressione arteriosa e frequenza cardiaca. Sarà inoltre possibile effettuare una prova audiometrica, grazie a un tecnico specializzato.

Questo evento rappresenta un’importante opportunità per prendersi cura della propria salute in modo semplice e accessibile, grazie all’impegno della Croce Rossa e delle realtà locali coinvolte.