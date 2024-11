Ecco chi è la nuova Segretaria provinciale di Confartigianato Imprese Verona.

Nuova Segretaria provinciale per Confartigianato Imprese Verona, la principale associazione di rappresentanza dell’artigianato a livello provinciale. Giorgia Speri, quarantuno anni, laureata in giurisprudenza e avvocato, da qualche giorno ha ufficializzato alla struttura associativa la propria nomina nell’importante ruolo direttivo.

Speri conosce bene il mondo di Confartigianato, per il suo percorso ultradecennale come dirigente, oltre ad aver guidato, nel ruolo di presidente, il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero e il Cosp Verona Ets, Comitato per l’Orientamento Scolastico e Professionale.

Secondo Speri, le associazioni di categoria devono tornare a ricoprire un ruolo da protagoniste nella società civile, “concentrandosi – afferma – nella ricerca di nuovi approcci, in primis con le persone e con le imprese, e poi con il mondo politico. Tutto ciò non potrà prescindere dalla consapevolezza che la nostra associazione ha il dovere di costruire rapporti prioritari con gli associati e onorare la fiducia da loro riposta nel nostro ruolo, fornendo risposte, servizi e tutele”.

Tra gli obiettivi della nuova segreteria provinciale di Confartigianato, dunque, il sostegno sindacale e l’aiuto rivolto agli imprenditori, l’offerta di servizi tradizionali ed innovativi, l’attività di lobby, il rafforzamento del ruolo associativo come interlocutore privilegiato, disponibile e attento nei confronti di tutte le realtà amministrative, istituzionali e sociali del territorio.

“Faremo sentire la voce delle micro, piccole e medie imprese veronesi – conclude Giorgia Speri – ovunque ce ne sia bisogno”.