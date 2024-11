Ruba giubbotto e calzini al centro commerciale Adigeo, arrestato 33enne

Un giovane di 33 anni è stato arrestato per rapina impropria dopo aver tentato di rubare un giubbotto e dei calzini all’Adigeo.

Tentata rapina impropria al centro commerciale Adigeo: questo il reato per cui, sabato scorso, la polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino straniero. L’ntervento è scattato alle 17.30 circa, quando gli agenti delle Volanti sono intervenuti presso il centro commerciale Adigeo, a seguito della segnalazione di una tentata rapina avvenuta nel negozio “Cisalfa”.

Secondo quanto riferito dal vigilante, il malvivente – un cittadino marocchino di 33 anni – sarebbe entrato nel negozio per fare un sopralluogo pochi minuti prima del furto. Quando il 33enne vi ha fatto nuovamente ritorno, si è diretto verso il reparto dei giubbotti invernali e ha strappato dalla corda di sicurezza un piumino dal valore di 220 euro. Tenuto d’occhio dall’addetto alla vigilanza dell’Adigeo, il cittadino marocchino si è avviato verso i camerini, dove ha rimosso con violenza le placche antitaccheggio poste sul giubbotto.

Quando il vigilante – un cittadino ghanese di 39 anni – si è qualificato al malvivente, questo ha immediatamente tentato la fuga verso l’uscita. Raggiunto però dal 39enne, il cittadino marocchino lo ha colpito con un pugno allo zigomo, per poi fuggire oltre le barriere dell’antitaccheggio del negozio. Intercettato da due addetti alla vigilanza giunti in soccorso del cittadino ghanese, il malvivente è stato condotto con non poche difficoltà all’interno degli uffici dell’esercizio, in attesa dell’arrivo della Volante.

L’uomo, a seguito di perquisizione operata dagli agenti di polizia, è stato inoltre trovato con tre calzini nuovi occultati dentro i pantaloni e nelle zone intime. Al termine degli accertamenti di rito, è stato arrestato per tentata rapina impropria ed è stato, inoltre, deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione. All’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto del 33enne e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma.