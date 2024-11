Fa razzia in una casa di Borgo Venezia ma una passante lo nota: preso 22enne

Arrestato un 22enne per furto in un’abitazione di Borgo Venezia a Verona: a notarlo da una passante che ha dato l’allarme.

Nella serata di sabato 2 novembre, gli agenti delle Volanti hanno arrestato un cittadino albanese di 22 anni per furto in abitazione e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. L’uomo ha cercato di introdursi in un’abitazione di via Zamboni, in Borgo Venezia, scavalcando il balcone di un appartamento al primo piano.

A dare l’allarme è stata una passante che, intorno alle 19.15, ha contattato la Centrale Operativa della Questura, segnalando il furto in atto. Grazie alla tempestiva comunicazione tra la sala operativa e la cittadina, le pattuglie, arrivate pochi minuti dopo, sono riuscite a individuare immediatamente il sospettato.

Alla vista degli agenti, il 22enne ha tentato la fuga, scavalcando la recinzione perimetrale del condominio. Inseguito a piedi da uno degli operatori, il malvivente, nell’ultimo tentativo di guadagnarsi l’impunità, si è nascosto sotto ad un veicolo posteggiato. Intercettato dall’agente con non poche difficoltà, il cittadino albanese lo ha colpito agli arti, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Sul giovane, a seguito di perquisizione, sono stati ritrovati numerosi gioielli, riconsegnati poi alla proprietaria dell’abitazione oggetto di patito furto – che risultava essere messo a soqquadro.

Al termine degli accertamenti di rito, il 22enne è stato tratto in arresto e trattenuto presso le celle di sicurezza su disposizione del pm di turno. Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma giornaliero.