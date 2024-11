Arrivano le “Luci Sospese” a Verona: un concorso per decidere cosa scrivere

Anche Verona le sue “Luci Sospese”: aperto un concorso per scegliere le frasi da far diventare installazioni luminose.

A Verona arrivano le “Luci Sospese”, già presenti da anni in molte altre città. Già, ma cosa scrivere? ‘Amor, ch’a nullo amato amar perdona’. Oppure, ‘Dolce è l’alba che illumina gli amanti’. Sono queste alcune delle frasi più o meno celebri, in totale una ventina, individuate fra i testi dei grandi poeti Dante Alighieri e William Shakespeare e che da oggi, cittadini e cittadine potranno votare per farle diventare le prime “Luci Sospese” di Verona, il progetto di installazioni luminose pensato per ampliare e diversificare l’offerta turistica veronese.

Le frasi più votate saranno installate dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025 in via Caserma Ospital Vecchio, a due passi dalla sede dei mercatini di Natale; Stradone Provolo nel quartiere di San Zeno; Chiesa dei Camaldolesi ad Avesa; Chiesa Beata Vergine di Borgo Nuovo; Chiesa Sanmicheliana di Madonna di Campagna; Pantheon di Santa Maria in Stelle; ex municipio di piazza Righetti a Quinzano.

L’obiettivo è creare un percorso culturale per riscoprire luoghi meno centrali ma di grande interesse per i visitatori. Per votare c’è tempo fino al 12 novembre alle ore 12 al link https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=94258. Ogni cittadino e cittadina può votare fino a 3 frasi.

Il progetto.

Il progetto è ideato e promosso dal Comune di Verona, in collaborazione con la Camera di Commercio, Agsm Aim Smart Solutions e altre associazioni locali, con il supporto della società di comunicazione Studio Mezzopieno, incaricata di seguirne lo sviluppo e la promozione. Nel progetto sono stati inoltre coinvolti Sidia Fiorato, esperta di Shakespeare e Paolo Pellegrini, dantista, entrambi dell’Università di Verona, che hanno aiutato nella preselezione delle frasi da sottoporre a votazione pubblica durante il contest, assicurandone la correttezza filologica e linguistica.

“Il progetto va oltre i confini del centro storico e punta a valorizzare aree meno turisticamente frequentate della città – evidenzia l’assessora alla Cultura e Turismo Marta Ugolini –. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività della città, ma anche creare un’esperienza autentica per chi visita e per chi vive Verona. Inoltre si stimola una distribuzione più armoniosa dei flussi turistici, grazie a un sistema di illuminazione artistica in vie e piazze di Verona meno conosciute e frequentate. Il progetto è realizzato in sinergia con i cittadini e le cittadine, che voteranno tramite un sondaggio le frasi”.