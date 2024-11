Il prossimo 8 novembre alla Gran Guardia, a Verona, 200 studenti si diplomano in marketing e comunicazione della moda.

A Verona 200 studenti si diplomano in marketing e comunicazione della moda: al palazzo della Gran Guardia venerdì 8 novembre si terrà infatti il graduation day dell’istituto scaligero Moodart, School of Fashion Communication

“Un graduation day – spiega l’assessore alle Politiche giovanili, Jacopo Buffolo – che completa il percorso di formazione e lavoro grazie al quale questi giovani avranno una corsia preferenziale per un’area dei processi organizzativi che ha sempre maggior peso in azienda: il marketing. Soprattutto in un comparto, quale quello del fashion, che è molto presente come filiera produttiva tra Milano, Verona e Venezia. Auguriamo una strada ricca di stimoli e creatività a questi ragazzi che si affacciano con entusiamo al mondo del lavoro”.

Il Graduation Day celebrerà i quasi 200 neo-diplomati dei corsi post-diploma e master, a conclusione di un percorso formativo di comunicazione per la moda, immagine coordinata ed eventi. L’approccio didattico combina teoria e pratica, offrendo un percorso multidisciplinare che valorizza le qualità di ogni singolo studente con una visione internazionale. Moodaart conta oltre 250 iscritti l’anno e collabora con circa 200 aziende partner. Il corpo docente, costituito da professionisti di diversa provenienza, garantisce un’alta qualità di insegnamento, con lezioni interattive, visite aziendali e incontri con mentor.