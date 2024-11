Si introduce di notte in un bar di Voghera, nei guai 35enne di Legnago

Un 35enne di Legnago è stato sorpreso mentre tentava di introdursi di notte in un bar di Voghera: denunciato per furto.

Un 35enne di Legnago è stato denunciato dai carabinieri di Voghera per resistenza e possesso di attrezzi da scasso dopo un tentativo di furto al “Bar Pasticceria Iria” di Voghera, in provincia di Pavia. L’intervento è avvenuto nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2024, a seguito di una segnalazione di intrusione.

Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso l’uomo vicino alla saracinesca del locale; questi ha tentato la fuga in bicicletta, ma è stato subito fermato. Dopo una breve resistenza, è stato perquisito: i carabinieri hanno trovato un cacciavite, presumibilmente usato per forzare l’ingresso del bar. Inoltre, è emerso che la bicicletta usata per la fuga era stata rubata il 27 ottobre a Tortona. L’uomo è stato denunciato a piede libero, mentre il cacciavite è stato sequestrato.