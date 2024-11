Verona capitale del Trucco permanente

Verona con Valentina Tecchio è stata una delle prime città italiane a lanciare la moda del trucco permanente. Grazie a questo trattamento è possibile migliorare la forma del proprio sopracciglio, il contorno labbra, l’eye liner e dare pigmentazione dove si è carenti.



Scopriamo qualcosa di più sull’Academy e sui corsi di trucco eprmanente.

Corso trucco permanente: meglio dermografo o microblading?

Il corso trucco permanente è una tecnica estetica che consente di creare un effetto make-up per sopracciglia, labbra, eyeliner che durino per periodi prolungati senza il bisogno di fare un ritocco quotidiano.



Se si ha interesse per il mondo dell’estetica e del trucco permanente è possibile scegliere tra due tipologie di corso: uno che insegna la tecnica con dermografo e l’altra che invece è dedicata al microblading.



Questi due metodi, pur facendo entrambi parte del settore più ampio della dermopigmentazione, sono diversi e prevedono l’uso di strumenti differenti tra loro, oltre che anche l’effetto finale che si ottiene è differente tra loro.



Vediamo nel dettaglio, quali sono le specifiche di queste due tecniche e gli strumenti che si devono imparare a utilizzare, per comprendere qual è il corso trucco permanente migliore tra tecnica con dermografo e microblading.

Corso trucco permanente con dermografo

Il corso trucco permanente con demografo permette di imparare la tecnica estetica che prevede l’impiego di questo strumento meccanico per l’uso dei pigmenti e la creazione di un make-up duraturo.



In questo corso, oltre ad imparare le principali tecniche estetiche per comprendere come poter creare delle labbra voluminose, per realizzare un effetto sopracciglia alla moda, per realizzare l’eyeliner e così via…si impara ad utilizzare il dermografo.



Il dermografo è uno strumento elettrico che usa un set di aghi che vengono attivati meccanicamente per trasferire i pigmenti colorati sottopelle. Con questo strumento si possono modificare la velocità e l’intensità dello stesso e si può regolare il movimento, in questo modo è possibile ottenere diversi effetti.



Può essere usato per riuscire a trattare le diverse zone del viso. Le caratteristiche principali del dermografo sono: la sua precisione e capacità di regolazione della profondità; velocità degli aghi; maggior deposito dei pigmenti sottopelle.



Una volta finito il corso di trucco permanente con dermografo si avranno tutte le capacità per riuscire a svolgere trattamenti estetici che possano soddisfare le esigenze estetiche delle proprie clienti.

Il corso trucco permanente con microblading

Il microblading è una tecnica manuale che utilizza uno strumento con delle piccole lame che vanno ad incidere la pelle e inserire il pigmento all’interno dell’epidermide.



La tecnica di trucco permanente con microblading è quella che ultimamente viene più richiesta in quanto l’effetto finale è più naturale.



Il risultato finale tende ad essere naturale, soprattutto per quanto riguarda l’effetto che riesce a ricreare per il trucco sopracciglia, dove il microblading ottiene maggior successo. Infatti, questa tecnica non è idonea per altre zone del viso, come ad esempio le labbra, gli zigomi o gli occhi.



Imparare ad utilizzare lo strumento per il microblading è più complesso, in quanto richiede maggiore manualità e l’attività è più difficile da portare avanti perché richiede molta più delicatezza nell’esecuzione.

Quale corso scegliere?

La scelta tra dermografo e microblading dipende dalle preferenze personali e dall’obiettivo professionale che si intende raggiungere.



Se si desidera acquisire una tecnica versatile che ti permetta di trattare più aree del viso, come sopracciglia, labbra ed eyeliner, il corso dermografo potrebbe essere la scelta migliore.



È anche l’opzione ideale se vuoi offrire trattamenti che abbiano una durata maggiore e siano adatti a diversi tipi di pelle.



Il corso microblading permette di raggiungere l’interesse di un’ampia clientela, infatti, l’intervento estetico sulle sopracciglia è tra i più richiesti in assoluto da donne e uomini. In questo caso, ci si specializza in una tecnica complessa ma che permette di dare risultati naturali e definiti.



La scelta dunque, dipende dai propri obiettivi e dal servizio che si vuole offrire alla clientela.