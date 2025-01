Scuole di Verona, riparazioni in corso: ecco dove

Interventi nelle scuole di Verona, le riparazioni sono in corso: ecco dove.

Il Comune sta lavorando su diversi interventi per migliorare le scuole di Verona: si tratta di riparazioni strutturali e fondamentali. Sono quindi partiti i lavori per la sistemazione dei tetti contro le infiltrazioni d’acqua, la messa a norma dei bagni e la gestione delle acque piovane. Alcuni problemi erano rimasti irrisolti per oltre 10 anni, ma ora sono finalmente in via di risoluzione.

Interventi principali già avviati.

Tetti nuovi contro le infiltrazioni d’acqua–

Asilo nido Pollicino a Veronetta : investiti 60 mila euro, dopo i 150 mila euro spesi in estate per un nuovo ascensore.

: investiti 60 mila euro, dopo i 150 mila euro spesi in estate per un nuovo ascensore. Scuola dell’infanzia Carso a Ponte Crencano : lavori da 150 mila euro per sistemare problemi che duravano da cinque anni.

: lavori da 150 mila euro per sistemare problemi che duravano da cinque anni. Istituto Manzoni alle Golosine: rifacimento della copertura della palestra e della mensa.

Riparazione dei bagni. Interventi da 60mila euro.

Medie A. Fedeli (Borgo Milano).

(Borgo Milano). Primaria A. Busti e primaria E. Meneghetti (Borgo Roma).

Sicurezza strutturale.

All’asilo nido L. Fava (Borgo Venezia) sono in corso rinforzi alle pareti per un costo di 40 mila euro.

Sistemazione dei cortili.

Scuola primaria G. Maggi (Porto San Pancrazio) e Dorigo (San Michele): interventi per eliminare avvallamenti e migliorare la gestione delle acque piovane.

Lavori di sicurezza alla scuola Romagnoli.

A San Massimo, dopo il distacco di un sasso dal controsoffitto di una scala, è stata chiusa l’area per motivi di sicurezza. Gli alunni possono comunque accedere agli spazi tramite una scala esterna.

Progetti futuri.

Nei prossimi mesi saranno avviati altri lavori sulle coperture delle scuole Massimo D’Azeglio (Golosine), Massalongo (Veronetta) e Parona.