Scout, 23mila chili di rifiuti e raccolta differenziata all’86 per cento

Al Pestrino il raduno scout ha prodotto 23mila chili di rifiuti, con la raccolta differenziata che ha raggiunto l’86 per cento.

Durante il raduno scout di Verona, al Pestrino sono stati prodotti oltre 23mila chili di rifiuti che per oltre l’85per cento proseguiranno correttamente il proprio ciclo di vita, attraverso il riciclo. Grazie alla collaborazione e al protocollo d’intervento concordato con Amia, i 18mila capi scout che da giovedì a domenica hanno partecipato alla Route Nazionale 2024 di Agesci hanno potuto attivare un’ottima raccolta differenziata sia al campo base, allestito al Pestrino, che nella vicina area palco e a Villa Buri, teatro di alcuni degli eventi che hanno animato le quattro giornate.

I kg di rifiuti raccolti sono stati 23.700, di cui 20.700 riciclabili. Nel dettaglio, sono stati raccolti 5.880 kg di carta e quasi altrettanti (5.020 kg) di plastica, 60 sono stati i chili di vetro. Il secco, e cioè la sezione di indifferenziata, è stata pari a 3.000 kg mentre la voce maggiore è quella di umido pari a 8.740: un numero tanto alto anche perché conferiscono in questa sezione anche posateria, bicchieri e piatti utilizzati, tutti di materiale compostabile. La percentuale di differenziata è dunque dell’86,78.

“È una grande soddisfazione essere riusciti a gestire al meglio un evento di tale portata, differenziando correttamente i rifiuti e raggiungendo una quota di differenziata tanto alta. Questi numeri ci dicono che l’obiettivo è stato centrato e vogliamo sia di buon auspicio per i prossimi traguardi che aspettano tutto il territorio cittadino con il cambio di modalità di raccolta dei rifiuti che, a partire da Porto San Pancrazio e la sesta circoscrizione nei prossimi mesi, gradualmente toccherà poi tutti i veronesi”, commenta il presidente dell’Amia Roberto Bechis, ringraziando il personale Amia impegnato nei giorni scorsi all’area scuot.

Postazioni e cassonetti messi a disposizione da Amia.

Grazie al protocollo siglato nei mesi scorsi tra l’azienda e i referenti di Agesci, per la Route ’24 sono stati messi a disposizione mezzi e strumenti: sono stati consegnati e posizionati 8 postazioni da mille litri di carta, plastica, vetro e secco più ulteriori 10 cassonetti da 660 litri per la plastica. E ancora 20 bidoni da 240 litri per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuto: carta, secco, plastica e umido. Simili disposizioni – almeno 5 bidoni da 240 litri ciascuno per secco, carta, plastica, vetro e umido – sono state predisposte a Villa Buri, altro teatro operativo della Route nazionale 2024.

Inoltre, in collaborazione con Amia, sono stati organizzati 12 eventi Plasticfree, Cittadinanzattiva Verona Ripuliamoci che hanno coinvolto complessivamente, tra venerdì e sabato scorsi, 1.300 scout impegnati nella raccolta di mozziconi e di altri piccoli rifiuti abbandonati a terra in alcune aree tra città antica e quartieri.