Padel, parkour, e zona ristoro: sì alla nuova Spianà. Ecco come sarà

La giunta del comune di Verona ha approvato il progetto per la realizzazione del parco polisportivo della Spianà.

La giunta comunale di Verona ha approvato oggi, martedì 27 agosto, il progetto definitivo per la realizzazione del parco polisportivo della Spianà, l’area di circa 16 mila metri quadrati, in via Sogare in cui sorgerà un nuovo centro sportivo sostenibile, dove troveranno spazio alcuni sport quali padel, parkour e arrampicata. Il tutto, all’interno di un grande parco pubblico a disposizione di tutti.

Entro la prima settimana di settembre, dopo l’approvazione del progetto esecutivo già redatto e verificato, la procedura vedrà la consegna dei lavori con l’inizio della cantierizzazione dell’area. L’intervento conserva le caratteristiche e le funzioni sportive e ricreative, secondo le approvazioni dell’amministrazione e della Circoscrizione 3^.

Come diventerà.

In particolare su una superficie totale di circa 16.000 mq, circa 1.300 mq saranno dedicati alla realizzazione di aree sportive. Una palestra di arrampicata indoor e outdoor sarà l’unico edificio coperto di tutto il centro, il cui sviluppo ha tenuto conto delle richieste e delle osservazioni della Circoscrizione 3^, territorio in cui si trova l’area. Saranno poi realizzati anche un’area per il parkour, due campi da padel ed un campo per il basket 3vs3.

Nei quasi 15.000 mq restanti sono previsti spazi a disposizione della cittadinanza con percorsi pedonali, una zona ristoro, due piazzette finalizzate ad un utilizzo sociale e ricreativo in collaborazione con la Circoscrizione 3^. Il progetto è finanziato dall’Unione europea con il Next generazione EU nell’ambito dei fondi Pnrr dedicati allo ‘Sport e inclusione sociale, 4 milioni 450mila euro che finanziano sia la progettazione, definitiva ed esecutiva, sia i cantieri veri e propri. Dello stesso progetto fa parte il Cluster 2 che riguarda la riqualificazione del Centro Sportivo Avesani, con la nuova pista di atletica