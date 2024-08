Arresto cardiaco sul lungolago, turista 58enne salvato dalla Guardia costiera

Un turista tedesco di 58 anni, vittima di arresto cardiaco sul lungolago di Salò, salvato dall’intervento della Guardia costiera.

Arresto cardiaco sul lungolago di Salò, turista tedesco salvato dal pronto intervento di due uomini della Guardia costiera del Garda. Stavano rientrando con la motovedetta quando si sono resi conto, mentre stavano effettuando la manovra di ormeggio, che una persona si era accasciata al suolo sul lungolago di fronte agli ormeggi della Guardia costiera.

Immediatamente i guardia coste intervenivano sulla banchina con al seguito il materiale di primo soccorso sanitario e si rendevano conto che il malcapitato, un turista straniero di 58 anni, era in arresto cardiaco. Iniziate immediatamente le operazioni di rianimazione con massaggio cardiaco provvedevano a utilizzare il defibrillatore, richiedendo l’intervento dei sanitari del 118, con i quali restavano in costante contatto telefonico, fino all’arrivo degli stessi sul posto.

Questi ultimi giungevano prontamente sia con autoambulanza dei volontari del Garda sia con elisoccorso decollato da Brescia, e prendevano in cura il 58enne, trasferendolo in codice rosso, ma ancora in vita, presso l’ospedale civile. A sottolineare l’importanza dell’intervento il sindaco di Salò, appresa la notizia, si è recato personalmente presso la sede della locale Guardia Costiera per ringraziare i militari che avevano prestato soccorso.