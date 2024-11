Sciopero del trasporto pubblico: ecco le corse garantite da Atv Verona.

Lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico è iniziato oggi, venerdì: possibili disagi anche a Verona, ecco le corse garantite da Atv. A proclamare la mobilitazione sono stati i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal e Ugl.

Per quanto riguarda la città, Atv ha annunciato le corse che verranno assicurate. Seguendo le normative nazionali in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, sarà garantito il funzionamento di circa il 30% dei mezzi durante le fasce orarie principali, dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Inoltre, è previsto il servizio navetta tra la stazione di Verona Porta Nuova e l’aeroporto Catullo. Durante lo sciopero, anche le biglietterie potrebbero non essere pienamente operative.

Qui gli elenchi delle corse garantite da Atv.