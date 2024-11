Morto l’avvocato Aramini, era molto conosciuto anche a Verona.

Morto Giampaolo “Giampi” Aramini, noto avvocato di Cologna Veneta, molto conosciuto anche a Verona, all’età di 57 anni. Riconosciuto non solo per il talento e la professionalità in ambito legale, ma anche per la sua vivace attività culturale, Aramini era una figura stimata non solo nella sua città, ma anche a Verona e Legnago.

La sua improvvisa scomparsa, avvenuta mercoledì mattina all’ospedale di Legnago, si ipotizza sia stata causata da un arresto cardiaco. Oltre alla sua carriera legale, Aramini era un appassionato di arte e cultura: suonava la chitarra, scriveva poesie, calcava le scene teatrali e amava dedicarsi alla cucina. La sua versatilità artistica e la profondità intellettuale gli avevano guadagnato il soprannome di “maestro” tra chi lo conosceva. I funerali si terranno domani, sabato 9 novembre.