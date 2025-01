Ruba un monopattino in piazza Pradaval: geolocalizzato e arrestato

Ruba un monopattino in piazza Pradaval: trentottenne geo localizzato e arrestato dalla polizia.

Ieri a Verona un uomo di 38 anni, noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dalla polizia dopo aver rubato un monopattino elettrico in piazza Pradaval. Il furto è avvenuto intorno alle 12:40, quando il ladro ha approfittato di un momento di distrazione del proprietario per appropriarsi del mezzo parcheggiato fuori da un negozio.

La vittima, un ragazzo di 20 anni, si è accorto subito della sparizione e ha contattato la Centrale Operativa della Questura, fornendo una descrizione dettagliata del monopattino. Fondamentale per le indagini è stato il sistema di geolocalizzazione del mezzo, che ha permesso di individuarne la posizione in tempo reale tramite lo smartphone del proprietario. Grazie a queste informazioni, gli agenti delle Volanti hanno intercettato il sospettato in via XX Settembre mentre procedeva a bordo del monopattino rubato.

Fermato dagli agenti, l’uomo ha immediatamente ammesso le proprie responsabilità, confessando di aver sottratto il mezzo solo pochi minuti prima. Portato in Questura per gli accertamenti, è stato trattenuto in attesa del processo per direttissima. Questa mattina il trentottenne è comparso davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a sei mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 200 euro. Al termine delle procedure, il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario.