Al via il progetto Garda Unico: “Impatto più forte sul mercato turistico globale”.

Oggi a Verona è stato presentato il progetto “Garda Unico”, un’iniziativa pensata per promuovere il mercato turistico globale del Lago di Garda. L’incontro ha visto la partecipazione dell’assessore regionale del Veneto Federico Caner, insieme agli assessori Barbara Mazzali della Regione Lombardia e Roberto Failoni della Provincia di Trento.

Un impegno condiviso tra tre regioni.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra tre regioni: Veneto, Lombardia e Trentino. Questo approccio unificato permetterà di migliorare la promozione del Lago di Garda, una delle destinazioni turistiche più famose e apprezzate in Europa. In totale, 900 mila euro sono stati investiti per sostenere questa iniziativa, che punta a far crescere la visibilità internazionale del lago.

Federico Caner, durante la presentazione, ha dichiarato che i dati del 2024 mostrano già numeri positivi per il turismo nel Veneto, con 14.271.000 presenze turistiche registrate sul lato veneto del Lago di Garda. Inoltre, il 31,3% dei turisti è arrivato dalla Germania, il 30% dall’Italia e il 6% dall’Austria. Questi numeri sono un segnale positivo che il progetto “Garda Unico” contribuirà ulteriormente a rafforzare la posizione del lago come meta di turismo internazionale.

Un progetto con tutte le caratteristiche del Lago di Garda.

Il progetto non riguarda solo una semplice promozione turistica, ma mira anche a valorizzare ogni angolo del Lago di Garda, dal nord al sud, esaltando le sue caratteristiche: i paesaggi mozzafiato, la cultura, la storia, e i prodotti enogastronomici, come i vini e l’olio extravergine di oliva.

Nel 2023, il Lago di Garda ha generato un giro d’affari di oltre 4 miliardi di euro grazie al turismo, e se fosse una regione autonoma, sarebbe al settimo posto in Italia per numero di turisti. Con 50 Comuni e oltre 300.000 abitanti, il lago è una delle destinazioni più importanti in Italia e in Europa.

Un’unica grande meta turistica.

Il cuore del progetto è creare una comunicazione unitaria, così da presentare il Lago di Garda come una sola grande destinazione turistica, superando le singole promozioni locali. Con questa strategia, sarà più facile attrarre visitatori da tutto il mondo e garantire una promozione efficace, ottimizzando gli investimenti. Il progetto punta anche a creare un’offerta turistica che soddisfi tutte le esigenze dei visitatori, sia che desiderino rilassarsi nella natura, praticare sport acquatici, o scoprire la cultura e i sapori locali.