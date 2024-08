Ronco all’Adige colpito dall’inquinamento ambientale: un ricoverato.

Nel tardo pomeriggio di ieri 27 agosto 2024, un episodio di inquinamento ambientale ha colpito la località di Ronco all’Adige. L’incidente ha coinvolto una sostanza irritante di origine non determinata, provocando preoccupazione tra i residenti e richiedendo un rapido intervento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri per garantire la sicurezza dell’area.

Un’ambulanza infermierizzata è stata inviata per prestare soccorso e una persona è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di San Bonifacio per accertamenti e cure. Le indagini sono in corso per identificare la sostanza coinvolta e valutare i possibili rischi per la salute pubblica e l’ambiente.