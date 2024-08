Vinitaly e Ice sbarcano a Tokyo con la nave scuola della Marina Militare italiana, l’Amerigo Vespucci.

Vinitaly e Ice sbarcano a Tokyo con l’Amerigo Vespucci: sua eccellenza il vino, ha accompagnato la nave scuola nel suo tour mondiale, che fino al 30 agosto farà tappa a Tokyo. Per celebrare il vino italiano, si è tenuta una esclusiva masterclass a Tokyo intitolata “Iconic wines of Italy”. Questo evento è stato organizzato da Agenzia ICE e Vinitaly, il più grande salone internazionale dedicato ai vini e ai distillati. In ogni tappa della nave scuola, viene allestito il Villaggio Italia, un’esposizione itinerante che permette ai visitatori di scoprire l’Italia attraverso la sua arte, cultura, musica, cucina, cinema, tecnologia e ricerca scientifica.

Durante la masterclass a Tokyo, sono stati presentati sette vini iconici italiani, tra cui il Trento Doc Brut Millesimato “Giulio Ferrari Riserva del Fondatore” 2009, il Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva 2017, il Tignanello 2020 e altri ancora.

I partecipanti alla masterclass, tra cui buyer, importatori, sommelier, ristoratori, influencer e giornalisti giapponesi, sono stati guidati da due esperti di vino italiani certificati dalla Vinitaly International Academy: Asami Yoshikawa e Irving So. Questi esperti hanno condotto il pubblico in un viaggio alla scoperta delle più famose regioni vinicole italiane.

Questa iniziativa fa parte degli sforzi congiunti di Vinitaly e Agenzia ICE per rafforzare la presenza del vino italiano nel mercato asiatico, dove la domanda di prodotti di alta qualità è in crescita. Il Giappone, in particolare, è il principale importatore di vino italiano in Asia, con oltre 200 milioni di euro di importazioni all’anno, di cui l’80% sono vini a Denominazione di Origine Protetta (Dop) e Indicazione Geografica Protetta (Igp).

L’interesse per i vini italiani è confermato anche dall’aumento del numero di buyer giapponesi qualificati che hanno partecipato alla fiera Vinitaly a Verona, che quest’anno erano quasi 700. 100 in più rispetto al 2023.