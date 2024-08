Schianto nella notte tra auto e moto: 1 ferito grave.

Stanotte 28 agosto, alle ore 01:30, si è verificato un incidente stradale a San Giovanni Lupatoto, in via Camacici, coinvolgendo un’automobile e una moto. Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso: un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica. L’incidente ha richiesto l’intervento della polizia stradale. Il ferito in codice rosso è stato trasportato all’ospedale Borgo Trento.