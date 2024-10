Record sociale di salto in alto: lo detiene Chichi della Fondazione Bentegodi

Record sociale di salto in alto: lo detiene Tommaso Chichi della Fondazione Bentegodi.

Grande festa per la Fondazione Bentegodi di Verona ai Campionati Italiani Cadetti, dove il giovanissimo Tommaso Chichi, classe 2009, ha brillato nel salto in alto, stabilendo un nuovo record sociale. Tommaso, già considerato una promessa dell’atletica nonostante la giovane età, è entrato in gara con una prestazione di partenza di 1,84 metri, ma ha regalato al pubblico una progressione da togliere il fiato.

Dopo avere superato le prime misure, la vera sfida è arrivata a 1,87 metri. Dopo aver fallito i primi due tentativi, Chichi ha mostrato tutta la sua determinazione, centrando al terzo salto una prestazione che non solo ha migliorato il suo record personale, ma ha anche infranto il primato della Bentegodi, che resisteva dal 1974.

Con questa impresa, Tommaso non solo ha conquistato il gradino più alto del podio nel suo gruppo, ma ha ottenuto anche un quinto posto assoluto a livello nazionale, confermandosi come uno dei migliori saltatori in alto del Veneto.

“Tommaso è un atleta che lavora con grande impegno e costanza. Lo scorso anno ha fatto un balzo incredibile, passando da 1,36 metri a 1,82 nel giro di pochi mesi,” commenta il suo allenatore Paolo Romagnoli. “Quest’anno ha continuato a migliorarsi, dimostrando di essere tra i migliori nella sua disciplina. Oltre al salto in alto, Tommaso si allena anche nei 100 e 300 metri, bilanciando con successo lo sport e lo studio.”