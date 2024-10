In città a teatro si va con tutta la famiglia: a Verona 14 spettacoli

In città a teatro si va con tutta la famiglia: a Verona sono 14 gli spettacoli.

In città a teatro si va con tutta la famiglia: dal 25 ottobre a Verona, 14 appuntamenti per tutte le famiglie. È “Famiglie a Teatro”, la rassegna dedicata a tutte le famiglie, un progetto educativo organizzato da Fondazione Aida. Collaborano l’assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Verona, Regione del Veneto, Fondazione Banca Popolare di Verona, Fondazione Zanotto, Agsm Aim, MiC.

L’iniziativa offre una ricca programmazione di eventi dedicati ai più giovani, con un focus su spettacoli teatrali e musicali che si ispirano a tradizioni classiche, garantendo così un’offerta culturale differenziata. Una proposta che fa del teatro un volano educativo capace di coniugare diversi aspetti che Fondazione Aida ritiene fondamentali nella crescita delle giovani generazioni. Il teatro è un’esperienza che stimola la fantasia, fa viver un’esperienza di qualità con persone care, veicola messaggi educativi attuali attraverso linguaggi espressivi differenti.

Alcuni eventi.

In Famiglie a teatro il pubblico potrà apprezzare spettacoli di teatro di figura, ma anche commedie musicali e performance più trasversali. Tra i vari eventi, spicca il musical “Grisù. Un drago senza paura“, che andrà in scena al Teatro Nuovo di Verona il 29 dicembre, drammaturgia Marco Pagot e Manuel Renga, che firma anche la regia.

Oltre a “Grisù”, in pieno tour nazionale, sono state coinvolte compagnie rinomate come Nata Teatro che il 17 novembre presenterà “I Quattro Musicanti di Brema“, una rivisitazione della storia del rock and roll, mentre Gli Alcuni porteranno in scena “Belle Bolle“. Si tratta di un spettacolo evocativo che utilizza bolle di sapone mescolate alla musica.

Granteatrino sarà presente a Verona con “Il Compleanno di Giulio Coniglio“, un’opera dedicata al personaggio creato da Nicoletta Costa, che festeggia venticinque anni di avventure.

Dove.

Gli spettacoli, quattordici in tutto, saranno presentati principalmente al Teatro Stimate, con qualche eccezione. Fiabe in concerto speciale Halloween del 25 ottobre si terrà al Cinema Teatro Nuovo San Michele, così come Belle Bolle.

Questo approccio multidisciplinare non solo mira a soddisfare le diverse esigenze del pubblico, ma anche a stimolare un’attiva partecipazione e un maggior coinvolgimento della comunità. Grazie a Tecres spa e Madcom srl sono stati messi a disposizione centoventi biglietti gratuiti che saranno veicolati attraverso Caritas Verona. Questa iniziativa è supportata attraverso lo strumento Art Bonus.

Biglietti a partire da 6 euro. Apertura del Teatro Stimate il 20 ottobre per campagna abbonamenti (via C. Montanari 1 Verona). Info qui.