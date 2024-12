Progetto Romeo: l’aeroporto di Verona potenzia la nuova Area Security

L’aeroporto Valerio Catullo di Verona ha compiuto un significativo passo avanti nel suo piano di espansione con il completamento dell’80% del Progetto Romeo. Questo progetto prevede un investimento complessivo di 80 milioni di euro e mira a modernizzare il terminal passeggeri per rispondere al costante aumento del traffico e prepararsi al meglio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Fino ad ora, sono stati già utilizzati 50 milioni di euro per una serie di interventi che hanno trasformato il volto dell’aeroporto.



Uno degli sviluppi più importanti è la nuova Area Security, situata al primo piano del terminal e pronta ad aprire al pubblico. Questa nuova zona è dotata di tecnologie avanzate per il controllo dei bagagli a mano e un sistema automatizzato di lettura delle carte d’imbarco, progettato per ridurre i tempi di attesa e migliorare l’esperienza dei viaggiatori. La modernizzazione del terminal prevede anche l’espansione dell’area partenze, con un aumento significativo del numero di gate di imbarco, che passeranno da 13 a 19, e nuovi banchi check-in, di cui 22 già realizzati sugli oltre 40 previsti, per migliorare la gestione dei passeggeri.



Il Progetto Romeo rappresenta anche un esempio di sostenibilità ambientale. Tra le misure adottate ci sono l’uso di materiali riciclati, l’installazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione e l’ottimizzazione delle pareti per ridurre le dispersioni energetiche. Si stima che queste soluzioni consentiranno di abbattere il fabbisogno energetico complessivo dell’aeroporto di oltre 1,2 milioni di kWh all’anno e di ridurre le emissioni di CO2 di circa 700 tonnellate. Questo impegno verso l’efficienza energetica e l’eco-compatibilità rafforza il ruolo del Catullo come hub aeroportuale sostenibile e tecnologicamente all’avanguardia nel Nordest.

