Diventare professionisti del turismo “futuristico” a Verona. Ora si può.

Professionisti del turismo: Its Academy Turismo Veneto lancia a Verona un nuovo Master in Food & Wine Tourism Marketing & Communication. L’inizio è previsto per il mese di ottobre nella sede di Confcommercio Verona.

Verona si aggiunge così alle altre sedi già operative sul territorio veneto: Venezia, Jesolo, Asiago, Bardolino, Villorba, Abano Terme e Belluno.

Il Master biennale di Verona. Tematiche.

Gestione e comunicazione della ristorazione del futuro, con un focus specifico sul Food & Beverage Management .

con un focus specifico sul . Promozione e valorizzazione delle risorse enogastronomiche locali.

delle risorse enogastronomiche locali. Menu Engineering , applicato sia alle strutture ristorative che alberghiere.

, applicato sia alle strutture ristorative che alberghiere. Strategie di vendita e utilizzo di canali commerciali innovativi per lo sviluppo del settore enogastronomico.

Novità assoluta. A partire da ottobre 2024, ITS Academy Turismo Veneto offrirà laboratori tecnologici all’avanguardia per tutti i 10 master dell’Academy, distribuiti nelle varie sedi.

Laboratori in programma.

Digital Marketing : approfondimento su analisi dei dati, intelligenza artificiale e neurowebmarketing, per ottimizzare la relazione con la clientela e prevedere le tendenze di mercato.

: approfondimento su analisi dei dati, per ottimizzare la e prevedere le tendenze di mercato. Laboratorio Immersivo : utilizzo di realtà virtuale e metaverso per far vivere agli studenti esperienze lavorative realistiche.

: utilizzo di per far vivere agli studenti esperienze lavorative realistiche. Smart Tourism Destination: studio e progettazione di destinazioni turistiche intelligenti, con un’attenzione particolare al turismo sostenibile.

Verona polo strategico.

Grazie al suo distretto agroalimentare in continua espansione, Verona si posiziona come polo strategico per l’ospitalità legata al turismo enogastronomico e alla produzione vitivinicola. Il corso, arricchito dal Wine Hospitality Lab for International Market e in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier (AIS), approfondirà il mercato del turismo enogastronomico di lusso e internazionale, avvalendosi di tecnologie digitali avanzate per la promozione e vendita di prodotti enogastronomici.

Il Master Food & Wine Tourism Marketing & Communication si inserisce perfettamente all’interno del quadro delineato dal rapporto di Randstad Research, che evidenzia le professioni del futuro nel settore turistico. Secondo lo studio, digitalizzazione, crescente interesse per il turismo esperienziale e sostenibilità stanno rivoluzionando il mondo del lavoro in Italia.

Nuove professioni.

Tra le dieci nuove professioni individuate, spicca il Destination Manager, una figura che sarà chiamata a impiegare tecnologie avanzate come intelligenza artificiale e realtà aumentata per promuovere le destinazioni turistiche in maniera innovativa e coinvolgente.

Selezioni.

ITS Academy Turismo Veneto è un percorso di alta formazione post diploma, finanziato dal Ministero dell’istruzione e del Merito nell’ambito del programma NextGenerationEU (Pnrr), dai partner della fondazione e supportato dalla Regione del Veneto.

La finestra per la seconda sessione di selezioni è aperta: le selezioni saranno il 17 settembre, al Campus di Jesolo. Maggiori informazioni: www.itsturismo.it/iscrizioni.