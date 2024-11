Premiato il documentario prodotto dalla Rai “Do Pasi per Verona”: il volto cosmopolita della città scaligera.

Premiato il documentario prodotto dalla Rai “Do Pasi per Verona” di Gemma Giorgini: un documentario che racconta il volto cosmopolita e accogliente della città scaligera. Verona, nota in tutto il mondo per la sua bellezza e per l’eredità culturale che la contraddistingue, è stata protagonista di un docufilm. La produzione Rai “Do Pasi per Verona” e andata in onda a settembre su Rai5 e successivamente su Rai3, ha ricevuto un importante riconoscimento, consegnato oggi dall’assessora alla Cultura e al Turismo, Marta Ugolini, alla stessa Giorgini.

Il documentario è stato premiato per l‘abilità con cui ha rappresentato Verona in modo inedito, andando oltre i soliti luoghi comuni. Secondo l’assessora Ugolini, “Do Pasi per Verona” è riuscito a mettere in evidenza una visione a tutto tondo della città, con un approccio che ha saputo raccontare la ricchezza storica, sociale e culturale di Verona.

Il programma: “Di là dal Fiume e tra gli Alberi”

“Do Pasi per Verona” è solo uno degli episodi della serie “Di là dal Fiume e tra gli Alberi”, un programma di RaiCultura giunto ormai alla sua settima edizione. Questa produzione si propone di raccontare i luoghi italiani in modo autentico, attraverso gli occhi e le parole di chi li vive ogni giorno. Ogni puntata esplora una località diversa, mostrando aspetti inediti e storie di vita quotidiana.