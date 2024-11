Parco Natura Viva è tra le migliori destinazioni dell’anno, lo dice Tiqets

Parco Natura Viva è tra le migliori destinazioni italiane dell’anno, lo dice Tiqets.

Parco Natura Viva premiato da Tiqets come una tra le migliori destinazioni dell’anno: mercoledì 30 ottobre, sotto le guglie del Duomo di Milano, una serata speciale per il turismo italiano. Durante l’evento, organizzato dalla piattaforma Tiqets, leader nella vendita online di biglietti per musei e attrazioni, sono stati assegnati i Remarkable Venue Awards 2024, premi che celebrano le migliori esperienze turistiche in Italia.

Tra i vincitori, Parco Natura Viva ha conquistato il titolo di “Remarkable Venue of the Year”, diventando uno dei luoghi più apprezzati per la qualità e l’originalità dell’esperienza offerta ai visitatori. Questo moderno giardino zoologico e centro di tutela per le specie a rischio è stato premiato anche come “Best Family Experience”, grazie alle attività pensate per le famiglie e al suo impegno nella conservazione della biodiversità.

Gli altri vincitori della serata.

Durante l’evento, premiati anche altri luoghi di grande interesse turistico in Italia, scelti grazie alle recensioni dei visitatori.