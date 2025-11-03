La classifica delle stazioni italiane: Verona batte Venezia al “Gastro-Check”.

Verona Porta Nuova conquista un posto d’onore nella classifica delle stazioni ferroviarie italiane con la migliore offerta gastronomica. Il “Gastro-Check” condotto dalla piattaforma di prenotazione Omio ha premiato la stazione scaligera con un punteggio di 8 su 10, posizionandola nel quarto scaglione delle eccellenze nazionali.

Nonostante offra 9 opzioni di ristoro – un numero contenuto rispetto alle 31 di Milano Centrale o alle 38 di Roma Termini – Verona Porta Nuova si distingue per la qualità e il livello di soddisfazione medio percepito dai viaggiatori.

Classifica nazionale: bene Verona, Venezia la peggiore.

L’analisi conferma che non è solo la quantità a fare la differenza: la qualità costante e un servizio curato possono superare un’offerta vasta.

Il Podio (10/10): Roma Termini (con 38 opzioni) e Napoli Centrale (con 14 opzioni) si aggiudicano il punteggio massimo, grazie a un’ampia scelta e a un servizio di qualità. Subito dopo si piazzano Roma Tiburtina, Milano Porta Garibaldi e Genova Piazza Principe (9/10).

Verona e il quarto posto (8/10): Verona Porta Nuova è in buona compagnia con Milano Centrale e Torino Porta Nuova.

Agli ultimi posti della classifica si trovano invece stazioni importanti come Bologna Centrale (7/10) e, in particolare, Firenze S. M. Novella (6/10) e Venezia Santa Lucia (5/10), ritenuta la stazione con la peggiore offerta gastronomica in Italia.

I viaggiatori lamentano critiche ricorrenti nelle stazioni meno apprezzate: “Poca varietà, prezzi elevati (i cosiddetti “prezzi da stazione”) e un servizio poco curato“.