Incidente tra camion sull’A4, code e traffico in tilt in mezza Verona

Tamponamento tra camion sull’A4: code e caos sulle tangenziali Est e Sud.

Questa mattina, lunedì 3 novembre, poco dopo le 7, l’Autostrada A4 è diventata teatro di un maxi tamponamento tra mezzi pesanti. È successo nel tratto tra Verona Sud e l’innesto con la A22 del Brennero, all’altezza di Madonna di Dossobuono.

L’incidente, sebbene non abbia causato feriti gravi, ha scatenato un caos viario. Le operazioni di soccorso e la rimozione dei camion incidentati hanno costretto le autorità a ridurre il numero di corsie disponibili, trasformando l’arteria in un imbuto. Il risultato è stata una coda lunga fino a 14 chilometri in direzione Milano.

Traffico deviato, città in tilt.

Per tentare di alleggerire la pressione sul tratto autostradale, le forze dell’ordine hanno adottato una misura drastica, chiudendo in via precauzionale l’ingresso al casello di Verona Est.

L’inevitabile conseguenza del blocco è stata una congestione che ha immediatamente ingolfato la viabilità urbana ed extraurbana. Le tangenziali Est e Sud di Verona hanno subito rallentamenti e incolonnamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Verona Sud e gli ausiliari della viabilità A4, impegnati in uno sforzo congiunto per ristabilire la normale circolazione e gestire il flusso veicolare.