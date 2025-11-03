Reati in aumento a Verona secondo il nuovo Indice della Criminalità pubblicato dal Sole 24 Ore.

Verona scala la classifica della criminalità italiana: nel 2024 la provincia si posiziona al 19° posto su 106 per numero di delitti denunciati ogni 100mila abitanti, secondo l’Indice della Criminalità elaborato dal Sole 24 Ore su dati del Ministero dell’Interno. Il tasso veronese è di 4.166 denunce ogni 100mila abitanti, in aumento del 5,6% rispetto al 2023. Un dato che segna una crescita rispetto agli anni precedenti, pur mantenendo Verona sotto la soglia delle grandi aree metropolitane.

Il dato complessivo, che tiene conto di tutte le denunce segnalate alle forze di polizia, colloca la provincia scaligera nella metà alta della classifica nazionale, con poco più di 4.100 delitti ogni 100mila abitanti, contro una media italiana di oltre 4.800. Un risultato che conferma la tendenza positiva degli ultimi anni, anche se il 2024 ha registrato una leggera risalita rispetto al 2023, in linea con il trend nazionale (+1,7%). Ai primi tre posti, per reati denunciati, si piazzano Milano, Firenze e Roma.

Reati in lieve crescita: in aumento furti e lesioni.

Le statistiche diffuse dal Viminale segnalano per Verona un aumento dei furti del 3% e delle lesioni dolose del 5,8%, mentre restano stabili i danneggiamenti e in calo le truffe informatiche, che dopo il boom degli anni della pandemia scendono del 6,5% a livello nazionale. Zone come piazza Erbe, la stazione di Porta Nuova e i quartieri di Borgo Roma e Veronetta risultano tra le più attenzionate dalle forze dell’ordine per episodi di borseggio, microspaccio e risse notturne.

Minori sempre più coinvolti nei reati.

Un segnale d’allarme arriva dal fronte giovanile: anche a Verona si registra una crescita significativa delle denunce a carico di minori, in particolare per reati predatori come furti con strappo e rapine. A livello nazionale, gli under 18 coinvolti in procedimenti penali sono aumentati del 30% rispetto al 2019, e Verona non fa eccezione. Il rapporto del Sole 24 Ore segnala in tutto il Paese un aumento dei minori denunciati (+15,9%) e degli stranieri coinvolti in reati (+9,3%).

La presenza di stranieri nei reati: Verona sotto la media.

Nel 2024 gli stranieri denunciati o arrestati in Italia sono stati il 34,7% del totale, ma a Verona la percentuale resta più contenuta e inferiore alla media nazionale. Secondo i dati del Sole 24 Ore, gli stranieri coinvolti in reati nella provincia di Verona rappresentano il 19% del totale dei denunciati o arrestati nel 2024, una quota nettamente inferiore alla media nazionale del 34,7%. Questo colloca Verona tra i territori del Nord Est con il tasso più basso, lontano dai livelli registrati in grandi centri come Milano (55,8%) o Firenze (56%).

Verona e il Nordest.

Nella graduatoria nazionale 2024 Verona si colloca alla 19ª posizione, ancora distante dai livelli di città come Milano, Bologna e Firenze, che guidano la classifica con oltre 6.000 denunce ogni 100mila abitanti. Nel Nordest, però, la città scaligera è superata solo da Trieste e Venezia.