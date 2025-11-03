La Giuria student* di Verona è pronta per il festival del cinema africano.

Più di 7 mila student* e oltre 700 docenti coinvolti: il Festival del cinema africano entra nel vivo a Verona e lancia l’“Educational in Tour” che toccherà 28 località della provincia. Dopo il successo delle precedenti sezioni, il 44esimo festival di cinema africano e oltre (Cinel) giunge al suo capitolo conclusivo con la sezione “Educational”, rivolta a studenti e studentesse di ogni ordine e grado di Verona e provincia.

Organizzato da quattro realtà locali unite nel Comitato promotore (Centro Missionario Diocesano, Fondazione Nigrizia, Pia Società di Don Nicola Mazza, Progettomondo) , il Festival si impegna contro ogni forma di pregiudizio e razzismo, promuovendo una società equa, solidale e multiculturale.

Il termine “Oltre” nel nome del Festival sottolinea la volontà di includere opere cinematografiche non solo africane o della diaspora, ma anche film internazionali che raccontano l’universalità delle esperienze umane al di là dei confini geografici e culturali.

Settimana a Verona e giurie.

Nei sei giorni di programmazione cittadina, dal 3 all’8 novembre, le scuole potranno assistere alle proiezioni mattutine dei film in concorso. Le pellicole saranno giudicate da quattro giurie particolari.

La Giuria student* dell’Università di Verona.

La Giuria student* dell’Istituto Einaudi.

La Giuria dei detenut* della Casa Circondariale di Montorio, con il Premio Cinema al di là del Muro.

La Giuria SpazioScuoleKids, per i più piccoli, composta da un esperto in arti visive, un genitore e un insegnante della Scuola dell’Infanzia.

La serata conclusiva, sabato 8 novembre alle ore 21 al Cinema Teatro San Massimo, è aperta a tutta la cittadinanza. Verranno annunciati i vincitori e proiettato uno dei film premiati, permettendo al pubblico di condividere il percorso cinematografico interculturale del progetto.

Il cinema viaggia: l’educational in tour.

Dopo la fase cittadina, il Festival non si ferma: dal 10 novembre al 13 dicembre parte l’Educational in Tour, con più di 60 proiezioni in ben 28 località tra Verona e Provincia. Per cinque intense settimane, il cinema raggiungerà aule magne, sale civiche messe a disposizione dai comuni e sale parrocchiali, con una programmazione ad hoc per le varie fasce di età.

Ogni proiezione sarà accompagnata da presentazioni e dibattiti curati dallo staff educativo. L’obiettivo è trasformare il cinema in uno strumento educativo attivo per riflettere su temi cruciali come l’identità, la diversità culturale, il razzismo, l’ambiente e l’inclusione sociale.