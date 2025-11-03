San Martino Buon Albergo festeggia il suo Patrono

Con il “Capel de Napoleon” in bocca, a San Martino Buon albergo si festeggia il Patrono.

Dal 7 all’11 novembre, la cittadina si anima per la Festa di San Martino patrono: onorificenze e tradizioni culinarie con il “Capel de Napoleon”. San Martino Buon Albergo è pronta per un evento di quattro giorni che celebra l’identità e la forte coesione della comunità. Il cuore della festa sarà piazza del Popolo e i giardini antistanti, trasformati in un punto d’incontro con stand enogastronomici, luna park, mercatini e musica dal vivo.

L’atmosfera si accende venerdì 7 novembre con due momenti istituzionali al teatro Peroni: alle 18:30 la consegna dei riconoscimenti allo studio ai giovani meritevoli, e alle 20:30 la cerimonia de “il Martino”, l’onorificenza dedicata alle eccellenze del territorio.

Napoleone e il suo “Capel”.

La gastronomia, curata dalla Pro Loco, è un punto focale della festa. Protagonista assoluto è il “Capel de Napoleon”, il raviolo di pasta fresca ripieno di asparagi e pancetta, ispirato alla forma del copricapo dell’imperatore e molto apprezzato. Non mancheranno alternative come i ravioli di burrata e porcini, wurstel, arrosticini e la trota salmonata con polenta. Il Comitato Civico di Casette offrirà inoltre il piatto di carne salà con fasoi.

Il Programma.

Sabato 8 novembre.

Inaugurazione ufficiale della Festa del Patrono alle ore 11.00 con il saluto delle autorità. Laboratorio per bambini “La danza di Gnoma Giuggiola” e “A scuola di magia di Harry Potter” in collaborazione con i Comitati Civici di Case Nuove e S.Antonio. Apertura stand gastronomici a pranzo e cena e concerto serale della Larry Band alle ore 21.30.

Domenica 9 novembre: occhio alle strade chiuse.

Mercatino dell’hobbistica e vintage, presenza del Vespa Tour, laboratorio per bambini di musica sensoriale in collaborazione con la Consulta Giovani, i Comitati Civici di Case Nuove e S. Antonio, Masterclass di canto per bambini e concerto, Apertura stand gastronomici a pranzo e cena, esibizione live del gruppo Cat Shades alle ore 21.00.

Domenica è prevista la chiusura al traffico di Via Ponte 55 e Via XX Settembre 30.

Lunedì 10 novembre.

Laboratorio per bambini “Faccia da Martino” in collaborazione con i Comitati Civici di Case Nuove e S. Antonio, stand gastronomici aperti per cena e serata musicale con la tribute band Rotti x Caso (883) alle ore 21.00.

Martedì 11 novembre.

Messa solenne in Parrocchia alle ore 10.30 e pranzo parrocchiale in collaborazione con la Parrocchia e l’Associazione Circolo Noi 5. Spettacolo teatrale “Un Trapezio per Lisistrata” organizzato da APS Movimento Culturale San Martino, spettacolo di burattini al Teatro Peroni, apertura stand gastronomici per cena e grande Special Live Party con Aga Dj & Cele alle ore 21.00.

La Biblioteca Comunale rimarrà aperta martedì 11 novembre dalle 9:00 alle 19:00 con attività dedicate ai più piccoli, e il luna park e la pesca di beneficenza saranno attivi per l’intera durata della festa.