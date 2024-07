È tutto veronese e al femminile il miglior podcast sportivo italiano

“Perchè sei femmina”, il podcast di Marta Mason prodotto dalla veronese Storie avvolgibili, è il miglior podcast italiano.

“Perché sei femmina” il podcast di Marta Mason, prodotto dalla veronese Storie avvolgibili nel 2023, vince il premio come miglior podcast nella categoria Sport de il Pod – il premio per i migliori podcast italiani.

“È un onore per noi essere qui, anche in rappresentanza dei piccoli produttori di podcast, con una storia sincera come quella di Marta, che parla di calcio femminile in maniera autentica e non banale”, dichiara Gaia Passamonti, fondatrice della casa di produzione podcast veronese Storie avvolgibili.

Il racconto.

Il podcast “Perché sei femmina” racconta una storia di calcio femminile, tra sogni, calci e colpi di testa, nata dall’esperienza reale dell’ex giocatrice di Serie A e Nazionale e Champions League Marta Mason: “Questo podcast ha al centro il calcio che è un argomento amato e odiato, uso la mia storia per parlare di diversi temi, del gender gap e dell’omosessualità, e anche del problema dell’infrastruttura in Italia”.

Per più di vent’anni Marta Mason ha inseguito palloni e avversarie tra gol e abbracci, successi e delusioni. In tutti questi anni il calcio femminile è cresciuto e adesso, con l’ingresso nel professionismo, sembra essere entrato in una nuova stagione. È un decisivo cambio di passo, non solo culturale. Il divario rispetto al calcio maschile si sta riducendo mentre aumenta l’interesse dei media.

Ma è davvero così? Finalmente un podcast che parla di calcio femminile non per teorie e proclami, ma attraverso le parole di chi l’ha vissuto sulla propria pelle, fino a decidere di abbandonarlo.

Attraverso la sua storia Marta Mason – ex calciatrice di Serie A, Nazionale e Champions League, cantante, videomaker e allenatrice individuale – ha provato a raccontarlo insieme a Marta Elena Linari e Katia Serra, Antonio Cabrini, Enrico Sbardella e Damiano Tommasi, Patrizia Panico e Valentina Maceri, Silvia Fuselli e la giovane Carol De Lisanti. In chiusura degli episodi il brano originale “Stare bene”, cantato da Marta Mason e prodotto da Maieutica Dischi.

Il podcast è disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme di ascolto.