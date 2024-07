Castel d’Azzano, 24enne arrestato per spaccio: aveva quasi mezzo chilo di hashish nascosto nella taverna di casa.

Gli trovano mezzo chilo di hashish nascosto in taverna, arrestato 24enne. I carabinieri di Verona, insieme ai militari di Castel D’Azzano, hanno arrestato un pregiudicato 24enne di nazionalità russa, regolarmente residente a Castel d’Azzano, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane era già nel mirino dei carabinieri per aver fatto, nel recente passato, una rapina nel veronese ai danni di un esercizio esercizio commerciale della zona. Ed è proprio in questo contesto che, durante la perquisizione della casa, i carabinieri hanno trovato, nascosta in un’intercapedine della taverna della sua abitazione, 4 panetti di droga, insieme a due bilancini di precisione, usati dallo spacciatore per la pesatura e suddivisione della sostanza.

Recuperata la sostanza stupefacente ed effettuato il narcotest per avere la prova che si trattasse effettivamente di droga, si è scoperto che il 24enne aveva cercato di occultare 452 grammi di puro hashish, pronto per essere venduto, che è stata immediatamente sequestrata.

Al termine dell’attività, informata l’autorità giudiziaria, il pregiudicato è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato tradotto direttamente presso la casa circondariale di Verona Montorio, dove tuttora permane in regime di custodia cautelare in carcere a seguito dell’avvenuta convalida dell’arresto.