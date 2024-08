Le piscine Lido pronte a rinascere, lavori al via dall’anno prossimo

Piscine Lido, via libera dalla giunta del comune di Verona ai progetti di messa in sicurezza e riuso dell’area.

Le piscine Lido di viale Galliano, a Verona, sono pronte a rinascere. La giunta del comune di Verona ha infatti approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai fini dell’inserimento nell’elenco 2024 delle opere pubbliche, indicando come soluzione per il recupero dell’area, da molto tempo in stato di degrado e abbandono, la rigenerazione a stralci e che avrà nel riuso temporaneo e la messa in sicurezza il primo passaggio.

Per la rigenerazione dell’area delle ex piscine Lido la giunta ha approvato il primo stralcio di interventi che prevede una fase partecipativa per il riutilizzo temporaneo aperta alla cittadinanza e alle associazioni dei quartieri limitrofi e contemporaneamente la messa in sicurezza dell’area e l’attivazione di alcuni spazi. I primi interventi partiranno l’anno prossimo e nel frattempo l’amministrazione sta lavorando per programmare la pulizia dell’area e per un servizio di vigilanza, su richiesta dell’assessorato alla Sicurezza.

Fuori dal degrado.

La volontà dell’amministrazione è quella di togliere l’area dallo stato di degrado e dallo stato di abbandono in cui versa da molti anni, rispondendo alle richieste delle associazioni e dei cittadini dei quartieri limitrofi che chiedono che l’area venga resa disponibile alle attività sociali e culturali della città, in un’ottica di inclusione e partecipazione alla gestione della progettazione pubblica.

“Un percorso partecipato che ha l obiettivo di una ripresa da parte dei cittadini e delle cittadine di un’area storica per la nostra città. Uno spazio ad oggi di assoluto degrado che può e deve tornare a essere un luogo positivamente animato a disposizione dalla città”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici Tommaso Ferrari.