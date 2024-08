Soave nella top 10 dei Borghi italiani più cliccati sui social

Secondo la classifica del Sole 24 Ore Soave è all’ottavo posto tra i Borghi italiani più cliccati e ricercati sui social network.

Soave è nella top ten dei Borghi italiani più cliccati e ricercati sui social, secondo l’indagine condotta dalla società di analisi SocialData e pubblicata dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, per scoprire e classificare i borghi italiani che performano meglio sui social network mondiali.

Impressionanti sono i numeri analizzati e sui quali si basano i risultati dell’indagine, la quale ha scandagliato 350mila community Facebook, più di 151mila blog e testate giornalistiche, più di 8.500 canali youtube e più di 21mila profili business instagram arrivando a individuare ben 10,3 milioni di interazioni sui social dedicate al tema dei borghi italiani.

In questo mare magnum di dati, raccolti a livello globale, la ricerca si è poi concentrata sull’individuare un nucleo forte di borghi italiani particolarmente ricercati sui social network.

La classifica.

Il primato appartiene ad Amalfi, seguita da Positano, sempre sulla costiera amalfitana e Bellagio, la perla del Lago di Como. Spazio anche alla Toscana, con Peccioli, e alla Basilicata con Maratea. La vera sorpresa dell’indagine è però rappresentata dall’ottavo posto conseguito da Soave, la cittadina murata dell’est veronese che negli ultimi anni sta collezionando importanti risultati in termini di crescita dei flussi turistici.

Il borgo murato dell’est veronese, infatti, ha visto raddoppiare nell’ultimo anno le presenze turistiche passando dalle 16.000 notti dormite del 2022 alle oltre 34.000 del 2023, con un numero di visitatori annui che supera le 150.000 unità.

Sul punto il sindaco di Soave Matteo Pressi: “In Italia i borghi particolarmente belli non mancano. Ottenere buoni risultati in questo settore, dove la concorrenza è forte, ci riempie di orgoglio e ci sprona a continuare ad investire nel settore turistico dove negli ultimi due anni stiamo moltiplicando i risultati. Le piattaforme social oggi sono una enorme agenzia pubblicitaria. Questa visibilità non è quindi fine a sè stessa, ma ci consente di aumentare i flussi creando quindi nuove opportunità per le nostre imprese turistiche e per le cantine”.

La promozione del territorio.

Un lavoro di promozione del territorio che continuerà anche nei prossimi mesi, dopo la massiccia campagna autunnale che ha visto il borgo presente sulla Rai per ben tre volte (nei programmi Linea Verde, Viaggio in Italia, Camper), ospitando anche i responsabili marketing della compagnia aerea Volotea, la quale vede l’aeroporto di Verona tra le sue basi più importanti, oltre a gruppi di giornalisti specializzati italiani (Lonely Planet) e stranieri (Traveller Spagna).

“Anche il prossimo anno – continua Pressi – saremo presenti sulle emittenti nazionali, così come continueremo a stringere accordi con le compagnie aeree affinché nei loro siti e nei loro giornali di bordo venga messa in luce Soave. Tutto questo lavoro di promozione è realizzato anche grazie all’importante supporto della Camera di Commercio e della Garda e Verona Foundation”.