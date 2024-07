Soave fa il boom di ascolti sui canali Rai: “E non è ancora finita”

Dopo “Linea Verde”, Soave fa il boom di ascolti su Rai 3 con “Viaggio in Italia”. E prossimamente nuovo appuntamento.

Soave, reduce dal successo della puntata del programma “Linea verde” trasmessa su Rai 1 lo scorso mese, fa il boom di ascolti su “Viaggio in Italia”. La cittadina murata è tornata infatti il primo luglio ad occupare le reti della concessionaria di Stato. Protagonista di una puntata di “Viaggio in Italia”, format trasmesso ogni sera nel periodo estivo da Rai 3, il piccolo borgo murato si è mostrato mettendo in luce le proprie peculiarità, dal maestoso castello scaligero alle verdeggianti colline di garganega.

Un’immagine, quella della cittadina dell’est veronese, che ha attirato l’attenzione degli spettatori della terza rete, permettendo alla puntata di raggiungere poco meno del 7% di share, pari a un milione e duecentomila ascoltatori, in una fascia, quella del cosiddetto “access prime time”, dove le reti televisive si confrontano senza esclusione di colpi.

Sul punto, il sindaco di Soave Matteo Pressi: “La Rai, con la quale abbiamo instaurato un grande rapporto di collaborazione, ci permette di ottenere grande visibilità, raccontando il meglio del nostro paese. Per noi significa ripagare gli ingenti investimenti in promozione turistica che realizziamo allo scopo di creare opportunità di crescita per le nostre imprese”.

Nuovo appuntamento su Rai 1.

Un’alleanza nel segno della promozione dei territori, quella tra il Comune di Soave e la Rai che presto vedrà la cittadina di nuovo sulla rete ammiraglia: “In questi giorni abbiamo registrato le immagini di un servizio dedicato a Soave che presto andrà in onda all’interno di una delle trasmissioni più prestigiose di Rai 1. Al momento non posso aggiungere di più, ma molto presto il Comune e la Rai anticiperanno alcuni dettagli”, conclude il sindaco.