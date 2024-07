Chiude col botto Street Wine Garda, conto alla rovescia per Hostaria Verona

Street Wine Garda si è confermata formula vincente registrando un grande successo di pubblico, e apre le porte a Hostaria Verona. Sono state oltre 2mila le presenze tra turisti, veronesi e tantissimi giovani arrivati nel Comune-perla del Benaco per l’anteprima di Hostaria Verona. Dal 6 all’8 luglio, il lungolago Regina Adelaide ha ospitato 150 etichette, numerose cantine e Consorzi di Tutela provenienti da Veneto e Lombardia, con spazi dedicati ad assaggi di tipicità e percorsi musicali ad accesso libero.

E ora inizia il conto alla rovescia per Hostaria, il Festival del Vino e dei Sapori in programma l’11-12-13 ottobre 2024. La decima edizione tornerà a coinvolgere le più importanti piazze del centro storico scaligero portando con sé diverse novità. Una tra tutte Villa Brasavola de Massa, nuova location per gli immancabili eventi targati Hostaria.