A Verona una pedalata ecologica inclusiva lungo le sponde dell’Adige

Domenica 1 settembre 2024, si prepara alla pedalata ecologica inclusiva che attraverserà il suggestivo percorso lungo gli argini dell’Adige. L’evento, aperto a tutti, grandi e piccoli, esperti e principianti, partirà alle ore 10:00 dal Parco di Bosco Buri e si svilupperà su un anello di circa 40 chilometri, interamente pianeggiante, che metterà in risalto le bellezze naturali della zona.

Il percorso, accessibile e adatto a tutti, si snoderà lungo ciclabili e sterrate che costeggiano il fiume Adige, offrendo ai ciclisti una vista panoramica di rara bellezza. Le biciclette consigliate per affrontare al meglio il tracciato sono mountain bike, gravel bike e bici da trekking, ideali per muoversi agevolmente su terreni misti.

A metà strada, i partecipanti faranno una sosta presso il Parco del Pontoncello, dove sarà possibile rilassarsi e consumare un pranzo al sacco in compagnia, in un’atmosfera conviviale e rilassata. Questa pausa rappresenta anche un momento ideale per ricaricare le energie prima di riprendere la pedalata di ritorno verso il Parco di Bosco Buri.

Al termine dell’evento, una volta rientrati al punto di partenza, sarà possibile gustare uno spuntino presso il bar “Fuori Luogo”, con un menu a prezzo convenzionato, per concludere in bellezza una giornata all’insegna dello sport e della socialità.

L’iscrizione alla pedalata ha un costo di 5 euro, che contribuirà alla copertura delle spese organizzative e alla promozione di future iniziative ecologiche. Inoltre, per rendere l’evento ancora più inclusivo, gli organizzatori mettono a disposizione quattro tandem a pedalata assistita, che possono essere prenotati gratuitamente. Questa opzione è pensata per permettere anche a persone con difficoltà motorie o problemi di vista di partecipare e vivere appieno l’esperienza, in un clima di condivisione e inclusione.

Il programma.