Alle Terme di Giunone la 24 ore del donatore: si nuota 24 ore non stop

La 24 ore del donatore alle Terme di Giunone.

Un braccio per donare, due bracciate in vasca per ricordare che c’è sempre bisogno di sangue e plasma, specie d’estate. Per lanciare questo messaggio, il 24 e 25 agosto alle Terme di Giunone di Caldiero arriveranno nuotatori da tutta Italia: da Reggio Calabria, Roma, Milano, Udine, Vicenza e pure dalla Valle d’Aosta.

Sono già 180 gli iscritti alla staffetta a nuoto “24 Ore del donatore”, organizzata per la sedicesima edizione dai volontari delle 80 sezioni di Fidas Verona, in collaborazione con Fidas Nazionale e Fidas Veneto. L’evento gode del patrocinio della Provincia di Verona e del Comune di Caldiero, ente che anche quest’anno ha messo a disposizione dei donatori la piscina Olimpionica delle Terme di Giunone.

Ogni 15 minuti, dalle 16 di sabato 24 agosto alle 16 di domenica 25 agosto, i nuotatori (donatori e non) si alterneranno in acqua per promuovere il dono di emocomponenti. Il tuffo inaugurale della “24 Ore” spetterà a Jacopo Pressato, consigliere di Fidas nazionale; a Nicola Martelletto, vicepresidente vicario di Fidas Verona; ad Andrea Moro, coordinatore del Gruppo Giovani di Fidas Verona; e a Francesco Fasoli, vicesindaco del Comune di Caldiero. Alla chiusura della staffetta, invece, parteciperanno l’atleta delle Fiamme Gialle Alessandro Bori e altri atleti in attesa di conferma; ci sarà anche Luisa Segato, consigliera di Fidas Nazionale.

Sono ancora aperte le iscrizioni per prenotare i propri 15 minuti di nuoto: basta chiamare o mandare un messaggio Whatsapp al numero 346.8780965, inviare una mail all’indirizzo 24ore@fidasverona.it o compilare il modulo per l’iscrizione sul sito www.fidasverona.it. Tutti gli iscritti potranno poi godersi gratuitamente un’intera giornata di relax alle Terme di Giunone.

: «Sport, divertimento e solidarietà sono da sempre gli ingredienti vincenti della 24 Ore del donatore – spiega Chiara Donadelli, presidente di Fidas Verona – . Una splendida manifestazione estiva di promozione del dono che ci aiuta a diffondere un messaggio importante: chiunque, in buona salute, può compiere questo gesto e aiutare gli altri. Ringraziamo i nostri volontari per l’impegno che stanno mettendo nell’organizzazione della staffetta e invitiamo tutti a raggiungerci alle Terme di Giunone per far crescere il numero delle bracciate solidali».