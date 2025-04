In prefettura a Verona il registro delle condoglianze per la scomparsa di papa Francesco: gli orari di apertura.

Scomparsa di papa Francesco, in prefettura a Verona il registro delle condoglianze. “In occasione della scomparsa del Sommo Pontefice – recita una nota delle prefettura – da oggi, mercoledì 23 aprile, fino alla celebrazione delle esequie di sabato 26 aprile, seguendo le indicazioni dell’Ufficio cerimoniale di Stato della presidenza del Consiglio dei Ministri, in prefettura a Verona è stata disposta l’apertura di un registro delle condoglianze per i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio per la perdita del Santo Padre”.



I cittadini potranno firmare e lasciare un pensiero all’ingresso della prefettura, in via santa Maria Antica 1, dalle 9 alle 19, fino a sabato 26 aprile.