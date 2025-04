Verona: testimonianze e consigli per studiare, lavorare o fare volontariato all’estero.

Martedì 6 maggio dalle 15 alle 17, si terrà a Verona un incontro dedicato a chi sogna di studiare, lavorare o fare volontariato all’estero. L’evento sarà al Servizio Politiche del Lavoro del Comune, in via Macello 5, ed è organizzato da Eurodesk Verona.

L’incontro è rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni che desiderano svolgere un periodo di studio, volontariato, tirocinio o lavoro fuori dall’Italia. Si parlerà di programmi europei che offrono queste possibilità e di come prepararsi al meglio per partire.

Cosa si scoprirà durante l’evento.

Durante la prima parte dell’incontro, verranno spiegati i principali programmi disponibili: Cos’è Eurodesk e che ruolo ha nel supportare i giovani. Opportunità di lavoro e tirocinio all’estero. Il programma Erasmus+, che non è solo per studenti universitari. Gli scambi giovanili internazionali. Le esperienze di volontariato, sia brevi che di lunga durata. Come organizzarsi prima di partire per un’esperienza fuori dall’Italia.

Nella seconda parte, i partecipanti potranno ascoltare le testimonianze di ragazzi e ragazze che hanno già vissuto queste esperienze, raccogliendo consigli utili e storie reali.

Come partecipare.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Verranno accettate le iscrizioni in ordine di arrivo. Per partecipare, è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile online. Tutti gli iscritti saranno poi contattati dalla segreteria per la conferma.

Domanda qui.