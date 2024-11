Obiettivo Mercatini di Natale, caccia a frammenti pericolanti sulle mura comunali

In vista dei Mercatini di Natale, ispezione sulle mura comunali che delimitano l’area, a caccia di frammenti pericolanti e instabili.

Piattaforma area in azione sulle mura comunali da via degli Alpini a piazza Martiri del Commercio a Verona. L’intervento di ispezione e verifica riguarda in particolare le mura che delimitano l’area in cui si terranno i Mercatini di Natale, quindi anche su quelle lungo via Pallone e Largo Divisione Pasubio.

L’ispezione prevede la verifica palmo al palmo del paramento e della parte sommitale, rimuovendo eventuali frammenti instabili. I lavori, eseguiti dagli uffici Edilizia Monumentale del Comune, sono iniziati qualche giorno fa per concludersi domani.