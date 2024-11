A Negrar inaugurato il nuovo hospice per i pazienti terminali

Negrar, inaugurato l’hospice per i pazienti terminali.

L’ospedale di Negrar sviluppa ulteriormente l’ambito oncologico con due importanti novità. Si tratta in primo luogo del potenziamento della dotazione tecnologica per la diagnosi precoce del tumore del seno con l’acquisizione di due mammografi con intelligenza artificiale, unici in Italia. Inoltre è stato istituito l’hospice, intitolato al primo successore di San Giovanni Calabria, don Luigi Pedrollo. Con la struttura residenziale dedicata ai pazienti nella fase terminale della malattia, si consolida l’attività del Cancer Center del Sacro Cuore, l’organizzazione grazie alla quale la persona affetta da neoplasia viene presa in carico dalla diagnosi alla cura, dalla riabilitazione a tutta la durata del follow up, fino all’accompagnamento con le cure palliative.

L’inaugurazione delle due realizzazioni si è tenuta questa mattina, mercoledì 6 novembre, alla presenza del presidente della Regione Veneto Luca Zaia e di altre autorità, tra cui il Prefetto di Verona, Demetrio Martino, il direttore generale e il direttore sanitario dell’Ulss 9, Patrizia Benini e Denise Signorelli, il sindaco di Negrar, Fausto Rossignoli, il comandante provinciale dei carabinieri e della Guardia di Finanza, colonnelli Francesco Novi e Italo Savarese. Era presente anche Silvano Pedrollo, pronipote dell’indimenticabile sacerdote, che ha voluto e realizzato, tra le tante cose, anche l’ospedale Don Calabria.

“Attenzione per i pazienti filo conduttore”.

“L’attenzione integrale per i nostri pazienti è il filo conduttore delle due inaugurazioni di oggi. Un’attenzione che vogliamo avere in ogni fase della malattia e in ogni momento del percorso che gli ammalati, insieme ai loro cari, devono fare in ospedale”, ha detto il presidente dell’Ircss di Negrar, Gedovar Nazzari. “In particolare siamo felici di intitolare l’hospice a don Luigi Pedrollo, vicario e primo successore di san Giovanni Calabria, i cui tratti caratteristici erano proprio la grande umanità e sensibilità”.