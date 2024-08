Nuovi corsi umanistici all’Università di Verona e l’aggiunta di un test d’ingresso.

L’Università di Verona ha organizzato l’appuntamento annuale di orientamento nel chiostro San Francesco per presentare nuovi corsi umanistici. Sono stati illustrati nuovi indirizzi di studio nell’ambito delle lettere, delle arti e della comunicazione.

Tra le opzioni principali c’è il corso di laurea triennale in Lettere, che si suddivide in tre percorsi: Lettere Classiche, Lettere Moderne e Lettere Storiche. Quest’ultimo percorso si distingue per il suo focus sulle discipline storiche e storiografiche, accanto alle tradizionali materie letterarie come letteratura italiana e latino.

Il corso di laurea in Beni Culturali offrirà due indirizzi principali: storico-artistico e archeologico. Per entrambi i corsi di Lettere e Beni Culturali non è previsto un test di ingresso, facilitando l’accesso agli studenti interessati. Di contro, per il corso di Scienze della Comunicazione, è necessario superare un test di ammissione.

Inoltre, l’Università di Verona propone 11 percorsi di laurea in lingua straniera, ideali per coloro che desiderano acquisire esperienze internazionali o trasferirsi all’estero.