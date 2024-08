Tir con 7mila confezioni di profumi contraffatti sequestrato dalla finanza

La Guardia di finanza di Venezia sequestra tir con 7mila confezioni di profumi falsi e contraffatti.

I Baschi Verdi della Guardia di finanza di Venezia hanno sequestrato oltre 7mila confezioni di profumi falsi, e prodotti cosmetici contraffatti, che riportavano la falsa indicazione di noti marchi di profumeria.

I finanzieri, nei giorni scorsi, durante un ordinario posto di controllo in località Marghera, nei pressi dello svincolo per la statale Romea in direzione Chioggia, hanno sottoposto ad ispezione un autoarticolato proveniente dalla Lituania, destinato in Campania, che stava effettuando un trasporto internazionale di macchinari per la lavorazione del legno.

I militari, insospettiti da un primo riscontro documentale, hanno ispezionato più accuratamente il carico, in particolare nella parte finale del rimorchio, rinvenendo, debitamente occultati, sei bancali contenenti 7.259 confezioni di profumi con numerosi marchi presumibilmente contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori.

E’ scattato, dunque, il sequestro della merce cui seguiranno apposite analisi e perizie tecniche utili a meglio chiarirne la composizione. I due conducenti, entrambi di origine russa, sono stati denunciati per i reati di contraffazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.